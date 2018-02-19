“الانتخابات الرئاسية المصرية 2018” تهدد بوقف المساعدات الدولية للبلاد

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تابع موقع مصر 365 قيام بعض من المعارضة السياسية والمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 الذين تم استبعادهم من الانتخابات إلى دعوة أربعة عشر منظمة حقوقية دولية وإقليمية على مطالبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك جميع الدولة الأوروبية إلى اتخاذ موقف ضد الانتخابات المصرية ووقف جميع المساعدات الأمنية التي يستخدمها النظام المصري.

وأعلن البيان الصادر عن الأربعة عشر منظمة حقوقية دولية وإقليمية النص التالي “على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود”.

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وأضاف البيان الجمعيات الحقوقية التالي “على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأطراف التي تقدم دعمًا كبيرًا للحكومة المصرية أن تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر، وعلى هذه الدول وقف كل المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية”.

وقد تم إصدار البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية من المنظمات الحقوقية التالية “منظمة هيومان رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وروبرت ف كينيدي لحقوق الإنسان، وسوليدار، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومراسلون بلا حدود، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة CNCD-11.11.11، ومنظمة CIVICUS، وهيومان رايتس فيرست، ويوروميد رايتس”.

تصريحات القيادي بحركة 6 أبريل عن ممارسات السلطة المصرية ضد الديمقراطية

وأعلن القيادي في حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية شريف الروبي إن جميع الممارسات التي تقوم بها السلطة المصرية غير مسبوقة فهي لا تعترف بأي ديمقراطية أو حرية.

وأعلن شريف الروبي أن هذا ما أكده رئيس جمهورية مصر العربية نفسه في أحد المؤتمرات التي عقدها خلال الفترة الأخيرة بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يحدث مجدداً، ولن يسمح بحدوثه.

وأعلن شريف الروبي أن الدعم الذي تحصل عليه جمهورية مصر العربية تبعاً لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقية الدولية “كامب ديفيد” لا يمكن أن يمس، ولكن المساعدات الدولية التي تحصل عليها الدولة المصرية من قبل بعض من المؤسسات الدولية والدول من الوارد أن يتم تقليل تلك المساعدات الدولية إذا رأت الدول المناحة ما يدعو إلى ذلك الأمر.

وأعلن شريف الروبي أنه إذا كانت الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي داعمين حقيقي من أجل إرساء وتحقيق مبادئ الديمقراطية والسلام والحرية فعليهما ان يتخذوا الخطوات اللازمة من أجل التصعيد ضد النظام في جمهورية مصر العربية وخصوصاً بعد القبض على عدد من المعارضين السياسيين وأغلبهم من المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم.

وأضاف شريف الروبي أن الخطوات التصعيدية التي يجب أن يتم اتخاذها ضد الدولة المصرية تتمثل في مطالبة حكومات الدول الأعضاء بعدم التعامل مع الحكومة المصرية مع المنح والمساعدات الدولية، ونوه بإن الملاحقات الأمنية لم تقتصر على المرشحين المحتلين والمعارضين فقط بل طالب إلى بعض مؤيدي النظام.

وأضاف شريف الروبي أنه هناك بعض من الشباب الذي قد تلقوا تهديدات صريحة بالاعتقال في حالة استمرارهم لمهاجمة النظام والتنديد بممارسات النظام السياسي المصري، وأكد أن عددهم ليس بالقليل.

كما أعلن حسين حسن المحامي الحقوقي أن هناك بعض من التحركات من قبل بعض من المنظمات الدولية ضد الحكومة المصرية قد ترتب عليه تقليل المساعدات الدولية الممنوحة إلى جمهورية مصر العربية، وأضاف أن المنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان ولكن من منظور مختلف.

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