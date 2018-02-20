بالفيديو “الصحة” تأكد وقوع أخطاء طبية خلال 2017 تسببت في 7 حالات وفاة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان الدكتور علي محروس عبر مداخلة هاتفية له في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي الفضائية” الذي تقدمه الإعلامية “إيمان الحصري” حول حالات الوفاة التي تحدث بسبب الأخطاء الطبية.

وطرحت الإعلامية إيمان الحصري على الدكتور علي محروس هل هناك إحصاءات دقيقة عن الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطنين المصريين خلال عام 2017، أوضح الدكتور علي محروس أن هناك إحصاءات بتلك الحالات التي تم تقديمها إلى وزارة الصحة والسكان عن الأخطاء الطبية التي وقعت بالتحديد في القطاع الخاص الطبي سواء كانت حالات وفيات أو مضاعفات ويتم متابعتها من قبل الوزارة.

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وأضاف الدكتور علي محروس أن الحالات التي لم تقوم بتقديم شكوى طبية أو تقدم أي تقرير طبي تفيد بما تعرض له من خطأ طبي فإن وزارة الصحة والسكان بالطبع ليس لديها أي علم به.

وأكد الدكتور علي محروس أن وزارة الصحة والسكان لديها إحصاءات بالحالات التي تعرض للخطأ الطبي خلال عام 2017 عن سبع حالات وفيات في مستشفيات خاصة وتم إدراج لجان من قبل إدارة العلاج الحر ليتم التحقيق في تلك الوقائع.

وأضاف الدكتور علي محروس أن التحقيق الذي يتم للحالات التي تعرض للخطأ الطبي يكون كالتالي أولا معرفة المستشفى التي تسببت في الحادث ليتم بعدها التوجه إلى المستشفى والاطلاع على الخدمة الطبية التي قدمت للحالة مع الاطلاع على ملف المريض واستخراج تقرير من إدارة المستشفى بحالة المريض إلى أن توفاه الله.

وأوضح الدكتور علي محروس في حالة وجود مخالفات في المستشفى يتم أخذ جميع الإجراءات ضد المستشفى المخالفة، إذا كان هناك خطأ طبي من الفريق الطبي القائم بالعمل يتم أمر من الأمرين أما العرض على لجنة استشارية ليتم رصد الأخطاء ثم يتم تحويلها إلى للجنة باب المهنة في النقابة، ولو كان هناك طلب من النيابة العامة يتم إصدار تقرير عن الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض وأدى إلى الوفاة.

أكد الدكتور علي محروس أن حالات الوفيات التي وقعت خلال العام السابق 2017 كان هناك حالتين منهم بسبب إهمال طبي، وأضاف أنه لا فرق بين طبيب كبير وبين طبيب صغير ولكن هناك طبيب متخصص يعالج تلك الحالة فلو كان في جهل أو تعمد للخطأ أو إهمال طبي يتم رصده ويتم مخاطبة النقابة الطبية به.

وأوضح الدكتور علي محروس أن في حالة طلب النيابة العامة تقرير ليتم إرسال تقرير طبيب الصادر من لجنة طبية متخصصة للنيابة ليأخذ القانون مجراه، وأكد أن حالات الوفاة التي وقعت خلال عام 2017 بسبب إهمال طبي كانت حالة منهم تم إجراء عملية لها ودخلت حالة المريض في مضاعفات طبية وأدت إلى الوفاة.

وأكد الدكتور علي محروس أنه تم تحويل الطبيب المتسبب إلى لجنة آداب المهنة وتم إرسال تقرير طبي إلى النيابة بالأخطاء التي وقعت للحالة، وأضاف أن الحالة الأخرى التي كانت بسبب الأخطاء الطبية وقعت مضاعفات للحالة المرضية أثناء إجراء العملية ليتم تحويل المريض إلى العناية المركزة والعمل في العناية المركزة لم يكن على المستوى المطلوب وتم رفع تقرير بحالة إلى آداب المهنة والنيابة العامة.

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