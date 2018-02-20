بالفيديو سائق قطار ينسى الوقوف بالمحطة على خط الإسماعيلية/ السويس

Advertisements

تابع موقع مصر 365 حادث غريبة من نوعها حيث قام سائق قطار بنسيان الوقوف في المحطة المخصصة للقطار في محطة السعيدية بمحافظة الإسماعيلية على خط قطار الإسماعيلية/ السويس، وبدأ العديد من الركاب في الجري وراء القطار ووقف بالفعل سائق القطار حيث كانت أخر عربة فقط من القطار هي القائمة على المحطة.

وقد قامت برنامج “مساء دي إم سي” الذي تقدمه الإعلامية “إيمان الحصري” ويتم إذاعته عبر القناة الفضائية ” دي إم سي”، وقد تم إرسال مقطع الفيديو الذي تم إرساله إلى البرنامج من قبل مواطن يسمى “إبراهيم سيف” حيث أوضح أن القطار الذي تسبب في الواقعة على خط إسماعيلية / السويس وبالتحديد على محطة السعيدية مساء أمس لم يتوقف سائق القطار في المحطة السعيدية.

Advertisements

وأضاف المواطن إبراهيم سيف أن سائق القطار من الممكن أنه تناسى المحطة ولم يعرف الأسباب التي دفعت سائق القطار إلى تخطي المحطة، أوضح أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها على خط قطار الإسماعيلية/ السويس فقط وقعت نفس الحادثة منذ أسبوع في محطة أبو سلطان بدلا من وقوف القطار في المحطة وقف بعد المحطة بكيلو وهذا لم يسمح للركاب بالنزول والركاب آخرين بالصعود للقطار، وأعرب المواطن عن تخوفه الشديد من تسبب هذا الحوادث في وقوع كوارث أكبر تكون مترتبة عليها.

أقرا المزيد “التموين” توجه رسالة هامة للشعب المصري قبل شهر رمضان الكريم