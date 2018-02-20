حسن نافعة معلقاً على صفقة استيراد الغاز: كفى استخفافاً بعقول المصريين

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أستاذ العلوم السياسية والكاتب الصحفي الدكتور “حسن نافعة” حيث عبر عن بالغ حزنه وأسفه الشديد تجاه الصفقة الاقتصادية التي تم عقدها بين شركة دولفينوس المصرية بشأن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وصرح الدكتور “حسن نافعة” قائلاً “أشعر بحزن شديد بعد إبرام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل” وأوضح نافعة عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر” قائلاً ” بصرف النظر عما تنطوي عليه من استخفاف بالمشاعر الوطنية، إلا يستحق شعبنا تفسيراً لأسباب إبرام صفقة كهذه في وقت تشير فيه التقارير الرسمية ذاتها إلى أن جمهورية مصر العربية توشك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، كفى استخفافاً بعقول المصريين”.

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وقد علق العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة الدكتور “حسن نافعة” حيث أعلن محمد المهندس الذي رد قائلاً “يعني دلوقتي سيادتك تشعر بحزن، ولو حصل من رئيس مدني كنت تشعر بقلق لدرجة الاعتصام والإضراب والعصيان والتظاهر، ياريت نكون واضحين ونعلنها رسمي أنه انضحك علينا”، وأضاف أخر يسمى طه علي قائلاً “هي جت على الغاز يا دكتور ما بعنا الدم والأرض”.

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