عاجل “جنايات جنوب القاهرة” تدرج اسم “أبو الفتوح” و15 آخرين على قوائم الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 إصدار “محكمة جنايات جنوب القاهرة” تحت رئاسة المستشار “مصطفى محمود عبدالغفار” أمر قضائي بإدراج اسم رئيس حزب مصر القوية الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” وخمسة عشرين أخرين في قوائم الإرهاب وذلك بناء على مذكرة تم تقديمها بهذا الشأن إلى المستشار نبيل صادق النائب العام.

وقد أعلنت “نيابة أمن الدولة العليا” تحت رئاسة المحامي العام الأول للنيابة المستشار “خالد ضياء” بإعداد مذكرة يطالب فيها بإدراج اسم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعدد آخرين من المتهمين على قوائم الإرهاب في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية وتحريات “قطاع الأمن الوطني” والتي تم تسليمها إلى النيابة العامة.

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وأوضحت التحريات أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ومن معه ينضمون إلى جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون المصري تستهدف الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية ومقدراتها.

وقد أصدرت “نيابة أمن الدولة العليا” قرار بحبس رئيس حزب مصر القوية الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح” لمدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات الجنائية الجارية، بعد أن تم إسناد تهم إليه عديدة في مقدمة هذه التهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد المصرية.

كما تم اتهام الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أيضا بتولي قيادة جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون، وكان الغرض منها هو تعطيل القوانين والدستور المصري ومنع سلطات ومؤسسات الدولة العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحرية الشخصية لجموع المواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، وشرعية الخروج على الحاكم، والإخلال بالنظام العام المصري، وتغيير نظام الحكم بالقوة، أيضا تم توجيه اتهام تعرض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر.

وقد تم إلقاء القبض على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مساء يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وعدد من قيادات الحزب السياسية على خلفية اتهامهم بالاتصال بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وقد أعلنت “وزارة الداخلية المصرية” بيان أمس الأول جاء فيه التالي “إن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وعناصر إخوانية هاربة” وأوضح البيان أن التواصل جاء في إطار العمل على تنفيذ حالة من عدم الاستقرار والبلبلة بالتوازي مع قيام عدد من المجموعات المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية في الدولة المصرية من أجل خلق حالة من الفوضى تمكنهم إلى العودة إلى تصدر المشهد السياسي من جديد.

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