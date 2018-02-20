“هشام عرفات” يجري زيارة تفقدية مفاجئة للخط الأول للمترو ومحطة مصر

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تابع موقع مصر 365 الجولة التفقدية التي أجراها اليوم وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات في زيارة مفاجئة لمحطات مترو الأنفاق ومحطة مصر لقطارات السكك الحديد.

وقد بدأت جولة الدكتور “هشام عرفات” بزيارة تفقدية على محطة السيدة زينب وحيث اطمئنان على نظافة محطة السيدة زينب وعلى انتظام حركة تقاطر قطارات الخط الأول من قطارات مترو الأنفاق.

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واستقل وزير النقل والمواصلات أحد قطارات الخط الأول للمترو المتجه إلى محطة الشهداء، وفي القطار قد التقى الوزير بعدد من الركاب وقام بالاستماع مقترحاتهم وآرائهم حول خدمة مترو الأنفاق.

وأعلن الدكتور هشام عرفات على خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق التي جاري في الوقت الراهن العمل عليها، وأضاف أن وزارة النقل والمواصلات تعمل في نفس الوقت على استكمال المراحل الجديدة من مترو الأنفاق.

وقد قام وزير النقل والمواصلات يتفقد محطة الشهداء وتفقد بوابات التذاكر الجديدة واطمئن على نظافة المحطة وزمن التقاطر في قطارات الخط الثاني للمترو كما التقى مع عدد من العاملين بالمحطة وشدد على تقديم جميع التيسيرات اللازمة من أجل خدمة ركاب مترو الأنفاق.

هشام عرفات يتفقد محطة مصر للسكك الحديدية

كما توجه الدكتور هشام عرفات إلى “محطة مصر للسكك الحديدية” تفقد أرصفة المحطة رقم أربعة وثمانية وإحدى عشر، وقام الوزير بجولة داخل القطار رقم 2014 إكسبريس مكيف القاهرة/ أسوان.

وقام الدكتور هشام عرفات بلقاء عدد من ركاب القطار واستفسر منهم على مستوى الخدمة المقدمة من قبل هيئة سكك حديد مصر، وقد أشاد عدد من الركاب بالتحسن الكبير في مستوى الخدمات التي تقوم على تقديمها هيئة سكك حديد مصر إلى جانب انتظام مواعيد القطارات خلال الأشهر السابقة.

وكذلك أشاد الركاب بمستوى النظافة في القطارات، وأكد الدكتور هشام عرفات على أن هناك خطة جارية في الوقت الراهن تعمل على تحسين منظومة السكك الحديدية والتي تبلغ حوالي خمسة وخمسين مليار جنيه مصري، وأضاف أن خدمة الركاب على جانب العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى جميع الركاب هو من أولويات وزارة النقل والمواصلات.

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