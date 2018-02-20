عبد الحميد كمال يقدم أول طلب إحاطة لوزير البترول بسبب إسرائيل

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قام النائب عبد الحميد كمال بتقديم طلب إحاطة لوزير البترول بسبب إعلان إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر معتبرا أن هناك انتهاكا للدستور وخطر على الاقتصاد المصري، عدو مصر عمليا وواقعيا، وأضاف النائب في بيان: “لقد فوجئنا بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقدا بين شركة” تمار “و” لوثيان “و” دولفين “المصرية لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر، كلفة 15 مليار دولار و 10 سنوات عيد وهي صفقة تاريخية، وهذا يحدث في الوقت الذي كنا نحتفل فيه مؤخرا بالقرب من بداية إنتاجية الميدان ظهرت وإمكانية توفير احتياجات الغاز وتصديرها للخارج خلال الفترة القادمة “.

واضاف “ان الاعلان الاسرائيلي جاء صدمة لنا ويثير اكثر من علامة استفهام وتساءل عن طبيعة نشاط الشركة المصرية التي وقعت على الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي ومالكيها وشركائها الاجانب وقعت هذه الاتفاقيات دون علم من وزارة البترول والحكومة المصرية “، مضيفا أن” 10 سنوات تضر بالاقتصاد المصري وتكلف أكثر من 225 مليار جنيه مصري وتضر وتؤجل تسييل الغاز والمقاولات سيكون لها آثار ضارة على البلاد والاقتصاد وأثره على الحقول واكتشافات جديدة للغاز في بلدنا وعلى الظروف الاجتماعية، واشار الى ان ما تم الاعلان عنه ضرب الشفافية التي نص عليها الدستور حيث ان الاعلان جاء من الجانب الاسرائيلي العدو.

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