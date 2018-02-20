“سيد علي” يدافع عن ريهام سعيد بعد اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال

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تابع موقع مصر 365 مدافعة الإعلامي “سيد علي” على زميلته مقدمة برنامج صبايا الخير “ريهام سعيد” قائلاً “نحن أمام موقف مهني، وبعض الإعلاميين قاموا بتقمص شخصية الحرامي والشحات من أجل نقل تجربة من أرض الواقع المصري”.

وأعلن الإعلامي سيد علي من خلال برنامجه الإعلامي “حضرة المواطن” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “الحدث اليوم” قائلاً “ريهام سعيد وفريق إعدادها أرادوا نقل صورة للمواطنين عن كيفية عمليات بيع الأطفال”.

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وأضاف سيد علي قائلاً “لا يمكن أن تقوم الإعلامية ريهام سعيد ومعدة برنامجها صبايا الخير بالمتاجرة في الأطفال سواء اتفقنا معا أو اختلفنا، وإنما حاولت ريهام سعيد تقديم تجربة واقعية عن جرائم بيع الأطفال وتقديم نمط جديد من الإعلام”.

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