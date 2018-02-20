محمد سعد الدين يوضح مكاسب مصر من عملية استيراد الغاز الإسرائيلي

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قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، في تعليق له على صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، إن مصر ليست في حاجة إلى الغاز من إسرائيل، ولكن يتم إعادة استخدام الغاز وتصنيعه، وتبدأ المكاسب من 50 مليار الدولارات، وقال سعد الدين خلال اتصال هاتفي مع برنامج “صباح دريم”: إن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر لم تمكنها من تصدير الغاز، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقع اتفاقات جديدة مع الشركات .

وقد وضح ايضا خلال كللمه أن إسرائيل لديها الغاز ولا يمكن أن تحقق أرباحا منها، ولكن مصر لديها مصانع وشبكات، ولذا فإن مصر سوف تأخذ الغاز من إسرائيل بأرخص الأسعار، من أجل إعادة التصنيع والاستثمار ، وكانت اسرائيل ومصر قد وقعتا يوم الاحد اتفاقا لتزويد مصر ب 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.

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