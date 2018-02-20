وزارة القوى العاملة تطرح برنامج للتسجيل في وظائف خالية بالدولة

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أكد “محمد عبد الرحمن” والذي يشغل منصب رئيس قطاع التشغيل بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تسعى أن تيسر للشباب الحصول على فرص عمل، مؤكداً أن الوزارة قد فعلت برنامج لمن يريد العمل، وهذا البرنامج بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي.

كما أكد “عبد الرحمن” من خلال مشاركة تليفونية ببرنامج “الطريق إلى الاتحادية” والذي يذاع عبر قناة “أون لايف”، أن الوزارة قامت بطرح برنامج راغبي العمل علي موقع وزارة القوى العاملة، وأن هذا البرنامج لتشغيل العاملين بالخارج والداخل بالإضافة إلى العمالة الموسمية، والهدف الأول من هذا التطبيق توصيل طالبي العمل إلى الشركات التي تعلن عن وظائف خالية.

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كما أشار أنه يوجد 330 مكتب تشغيل بجميع محافظات الجمهورية، وأن الشباب المصري دائماً ما يسعي إلى الوظائف التي يتم الإعلان عنها من خلال هذه المكاتب، كما أكد على أن معظم الشركات تقوم بإرسال أتوبيسات حتى تقل الشباب إلى مقرات العمل، حيث انخفض معدل البطالة فى الآونة الأخيرة بنسبة 11%.

وأكد أن من يريد التسجيل في موقع راغبي العمل الدخول إلى هذا الموقع والتسجيل على موقع وزارة القوي العاملة من هنا.