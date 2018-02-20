“شركة الصرف الصحي بالقاهرة” تدرج خدمة واتس آب لعطل مفاجئ بالخط الساخن

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن وقوع عطل مفاجئ في خطوط اتصالات الشركة بالتحديد على الخط الساخن الخاص بالشركة تحت رقم “175” الخاص بتلقي شكاوى المواطنين في محافظة القاهرة الكبرى.

أشارت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في بيان صادر عنها اليوم عن تفعيل خدمة على برنامج واتس آب على الأرقام التالية “010907127720/ والرقم 01021059240” لتلقي شكاوي المواطنين.

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وأضاف البيان الصادر عن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن تلقي جميع شكاوى المواطنين أيضا عبر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للخط الساخن 175#صرف صحى#القاهرة”، وشدد الشركة على ضرورة أن تتضمن الشكوى البيانات التالية “اسم المبلغ عن الشكوى ثنائي، مع ذكر رقم التليفون الأراضي أو تليفون الهاتف المحمول، وذكر رقم العقار واسم الشارع والمنطقة والحي السكني ونوع الشكوى المقدمة إلى الشركة”.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أنه جار خلال الوقت الراهن العمل على إصلاح عطل التليفون الأراضي ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.

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