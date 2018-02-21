بالفيديو محامي جنينة يكشف عن مفاجأة بوثائق الفريق عنان

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “حسام لطفي” محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً المستشار هشام جنينة” خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “كل يوم” والذي يتم إذاعته عبر قناة أون الفضائية” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وأعلن المحامي حسام لطفي أن فريق الدفاع عن المستشار هشام جنينة يعنينا الدفاع عن ثوابت محددة وهي عدم التكلم عن القانون في المرحلة الحالية ولكن نكتفي بالحديث عن المرحلة الجنائية، وأضاف “أن هناك شخص تعرض لحادث شروع في قتل وكسر في الجمجمة وكسر في أحد أرجله، ويقوم بالتحضير لإجراء عملية جراحة من أجل زراعة أربعة شرائح معدنية وثمان مسامير في الجمجمة، بالإضافة إلى جروح سطحية وقطعية في أنحاء متفرقة من جسده”.

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وأشار المحامي حسام لطفي أن المستشار هشام جنينة في الفترة الحالية يأخذ علاج تحضيري لإجراء تلك العملية، وأضاف أن العملية لن يتم إجراؤها خلال الفترة الراهنة حيث أن هناك العديد من الجلطات لابد أن ينتظر المستشار هشام جنينة أربعة أشهر مع العلاج من أجل الاستعداد لإجراء العملية.

وأعلن محامي حسام طلعت “إن كل ما تم التصريح به في بيان المدافعين عن المستشار هشام جنينة أن المستشار قد تعرض لحادث شروع في قتل”، وأعلن أن في الثقافة الشعبية حينما يفزع شخص يطلب منه الجميع الهدوء النفسي، ولكن حينما يتعرض المستشار هشام جنينة للشروع في قتل ويأتي له طلب بالاستدعاء للتحقيق ويتم سؤاله لمدة أربعة ساعات انتظر التحقيق وأربعة ساعات استمر التحقيق.

وأضاف حسام طلعت أن المستشار هشام جنينة تم إحالته إلى المستشفى وتم إحالته إلى السجن ثم إلى استئناف القاهرة، وأوضح أنه قد طلب إحالة المستشار هشام جنينة إلى المستشفى ويأتي طبيب السجن ويقول “الحالة لا تستدعي”، ومازال المستشار هشام جنينة في الوقت الراهن في زنزانة مع المحبوسين احتياطياً وهذا يعد خطر كبير جداَّ بسبب أن جروحه من الممكن أن تتلوث وجروحه تتفاقم.

وأكد المحامي حسام طلعت أن تم إحضار تقارير طبيبة استشارية من أطباء متخصصين صرحوا بضرورة أن يكون المستشار هشام جنينة في حالة راحة تامة وكاملة.

وأكد المحامي حسام طلعت أن المستشار هشام جنينة تكلم في الحديث الصحفي وهو مغمض العينين وقد خدعة الصحفي حيث أن اللقاء ليس به أي تصوير وقام بتصوير المستشار هشام جنينة بالموبايل، وأضاف قائلاً “حينما يتم تحويل لقاء صحفي استمر ثلاث ساعات ويتم تحويله إلى خمسة وثلاثين دقيقة لابد من سماع الحديث كاملاً في البداية”.

وأكد حسام طلعت أن المستشار هشام جنينة في الوقت الراهن يحتاج إلى العلاج الطبي والعلاج النفسي حتى يمكن أن يمثل للتحقيق، وأكد على أن المستشار هشام جنينة حينما تحدث في الحديث الصحفي كان في كامل قواه العقلية، وكان في مرحلة ما بعد الصدمة يستحق العلاج ويستحق أن نتعامل معه أنه مريض الآن.

وأكد حسام طلعت أن الحديث الذي أجراه المستشار هشام جنينة كلام صحيح تماماً، وهو مسؤول عنه والذي صرح فيه لمدة ثلاثة ساعات واختزل في 35 دقيقة، وأوضح أن المحامي الذي أجرى الحوار مع المستشار غير آمين حيث قام بتصوير الحوار بغير علمه.

وأكد حسام طلعت أن المستشار هشام جنينة في خلال لقائه مع الصحفي أعلن “أنه سمع من المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان في الخارج “محمود رفعت” أنه يمتلك مستندات وسوف يكشف عنها في الوقت المناسب” ولكن الصحفي أعلن أن جنينة أعلن “إن عنده تلك المستندات” وبالتالي لابد من سؤال من قال تلك التصريحات.

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