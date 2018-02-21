رد قوي من الرئيس السيسي على استيراد الغاز الإسرائيلي

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في الأيام الماضية انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، مما أدى إلى استياء الشعب المصري حول هذا الخبر، وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الخبر قائلاً: “إحنا جبنا جون ولو معملناش كدة، وراحت لدولة ثانية كنتوا هتقولوا انتو فين”.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين والذي انعقد في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن شركة خاصة هي التي قامت باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس الدولة وأكد على أن الدولة المصرية قد وضعت قدمها في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح من أهم المراكز الإقليمية في إنتاج الطاقة، مؤكداً أن هناك 3 طرق لخروج الغاز الطبيعي من الدول التي اكتشف فيها الغاز، وأو هذه الطرق أن يخرج الغاز عن طريق تركيا، والطريق الثاني أن يخرج من الدول المنتجة بنفسها، والطريق الأخير هو عن طريق الدولة المصرية.

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كما أشار أن الشركات المستوردة ليس أمامها سوى خيارين، أولهما أن تستخدم المنشآت المصرية حتى تحول الغاز الخام إلى منتج يتم استخدامه في المصانع، وفي هذا الخيار سوف تحصل الدولة على مقابل هذا الأمر، والخيار الثاني هو تصدير الغاز عن طريق الدولة المصرية وأيضاً سوف تحصل مصر على مقابل، مشيراً في نهاية حديثه أن في كلتا الحالتين ” إحنا جبنا جون كبير أوي في حاجات كتير”.

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