إسكان البرلمان تحذر من عدم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المغالاة في الغرمات

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إسكان البرلمان تحذر من عدم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب المغالاة في الغرمات
البرلمان

حذر معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان من عدم تطبيق قانون التصالح في انتهاكات البناء بعد تنفيذه بسبب عدم وجود غرامات لجان التحصيل للمصالحة أو الغرامات المفرطة.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، رفض محمود المساواة بين غير المخالف والمخالف، كما رفض منح منافع للذين انتهكوا القانون، مطالبا الحكومة بالإعلان عن آلية إنفاذ القانون بأسرع ما يمكن.

بدوره أكد النائب أسامة أبو المجد على ضرورة البحث عن آلية توازن بين حق الدولة والمواطن ورفض رسم القانون بمنطق جمع الأموال وإضافة فوائد الانتهاكات القديمة.

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