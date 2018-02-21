سفر أولى رحلات عمرة 2018 أول شهر مارس و 80% من التأشيرات سوف تنتهي في شهر شعبان

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تقوم شركات السياحة في هذه الأيام بعمل مراجعة شاملة لبرامج العمرة المقدمة من وزارة السياحة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 فبراير من الشهر الجاري، على أن تبدأ أول رحلات العمرة أول خميس من شهر مارس 2018

كما تستعد اللجنة العليا بالتنسيق مع القنصليات السعودية الموجودة في محافظتي السويس والإسكندرية، للاتفاق على كافة التجهيزات التي تلزم إصدار التأشيرات الخاصة بالمعتمرين.

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وجاء ذلك خلال الإجتماع الذي حضره “ناصر تركي” والذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج، برئاسة ” محمد شعلان” والذي يشغل منصب رئيس قطاع الشركات السياحية، وممثلي الوزارة، والمرشدين السياحيين، و”هشام أمين” والذي يشغل منصب رئيس لجنة السياحة الدينية، وحضر عن قطاع السياحة أحمد إبراهيم، وأشرف شيحة.

حيث أكد “ناصر” خلال الإجتماع على أنه تم الإتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة، وذلك من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وهذا الإتفاق جاء بنسبة 80% من الحصة المقررة لموسم عام 2018، كما نوه على أنه سوف يتم تنفيذ ما تبقى من الحصة المقررة بدايةً من شهر رمضان، وحتى نهاية موسم 2018.

كما أشار أنه تم تحديد حد أقصي ولكن بشكل أولي من التأشيرات لكل شركة سياحة، وتم تحديد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة، قد أنهت استكمال عقودها من وزارة الحج، وسوف يتم الإعلان عن أي تغيير فى زيادة عدد التأشيرات لكل شركة بصورة نهائية، وذلك بعد أن تقوم وزارة الحج بغلق باب تفعيل العقود وهذا في 29 من شهر جمادى الآخر، على أن تكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وهذا يرجع إلى قلة عدد التأشيرات التي قد تم منحها للشركات في أول هذا الموسم.

كما أكد “هشام أمين” أن الجهات الإدارية سوف تقوم بمراسلة الجهات المعنية بالمملكة السعودية، بالتنسيق مع سفارة السعودية في القاهرة، وذلك لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين في هذا الموسم، حتى يخف العبء عن المعتمرين.

كما شدد “أمين” على ضرورة الإجتماع من قبل اللجنة العليا، حتى تحرص على الاستجابة السريعة لطلبات شركات السياحة ، و للاتفاق على أهم القواعد لرحلات الحج للموسم القادم، وحتى تستطيع شركات السياحة أيضاً الإعلان عن برامجها في ميعاد مبكر.

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