القوات الأمنية تقتحم اجتماع للهيئة العليا لحزب المحافظين بالدقي

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تابع موقع مصر 365 قيام قوات الأمن المصرية منذ وقت قليل باقتحام شقة تم تأجيرها من قبل رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام في منطقة الدقي خلال عقد اجتماع لهيئة حزب المحافظين العليا.

وأعلنت المصادر الأمنية اليوم الموافق الأربعاء الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 حيث أعلنت قوات الشرطة المصرية أنه قد توجهت من أجل تنفيذ حكم نهائي قضائي صادر عن “محكمة الجيزة” لصالح رجل أعمال سعودي من أجل تمكنيه من الوحدة السكنية ولكن القوات الأمنية فوجئت بانعقاد مؤتمر داخل الوحدة السكنية محل النزاع.

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وأعلنت المصادر الأمنية أن محكمة الجيزة قد قامت بإصدار حكم قضائي بطرد المهندس “أكمل قرطام” من الوحدة السكنية من أجل تمكين رجل أعمال سعودي م الوحدة وحينما توجهت القوات الأمنية من أجل تنفيذ القضائي فوجئت القوات الأمنية بعقد مؤتمر للحزب داخل العقار السكني.

وأعلنت المصادر الأمنية “لم نداهم المؤتمر، بل ننفذ حكماً قضائياً واجب النفاذ”، وقد أعلنت الهيئة العليا لحزب المحافظين أنه تم عقد اجتماع اليوم من أجل العمل على تحديد آليات الأزمة الحالية للحزب والعمل على تفعيل قرار بشأنها من أجل دعم المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية القادم خلال شهر مارس لعام 2018.

أوضحت الهيئة العليا لحزب المحافظين أنه تم تفعيل مشاركة الحزب في انتخابات الرئاسة المصرية تحت شعار “إنجازاته تدعمه والمشاركة تدعم الوطن”، بعد أن إعلان الحزب عن دعمه الكامل لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

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