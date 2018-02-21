“عمرو موسى” يكشف في ندوة بالجامعة الأمريكية عن أسباب عدم ترشحه للرئاسة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق “عمرو موسى” عن سر عدم ترشحه إلى انتخابات جمهورية مصر العربية القادم خلال شهر مارس 2018، خلال مشاركته في ندوة بالجامعة الأمريكية.

وأعلن عمرو موسى قائلاً “رأيت أن هذا ليس وقتي، وفضلت استقرار الوضع في مصر، لأننا تحت تهديد خطير للغاية إرهاب وفقر والبيروقراطية التي تخرب مصر والتخلف في التعليم والصحة وغيرها”.

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وجاء تصريحات عمرو موسى خلال فعاليات الندوة التي تم عقدها في “الجامعة الأمريكية” القائمة في القاهرة الجديدة اليوم الموافق يوم الأربعاء، وتم عقد المناقشة من أجل مناقشة مذكراته التي تم إصدارها تحت عنوان “كتابِيَه”.

وأعلن عمرو موسى “إن الدولة التي مثل حجم جمهورية مصر العربية وتعداد سكانها الذي يتجاوز مائة مليون نسمة، سوف تكون قادرة على التعامل مع جميع المشكلات، ليس أمامنا إلا أن ننجح، وضروري أن ندفع الأمور من أجل تحقيق النجاح ودفع التقدم، وهذا له شروطه، لأنه ليست مسألة سهلة، كما أنها ليست مسألة مستحيلة، وهناك دول قد دمرت نهائياً مثل الدولة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وماليزيا التي دمرها الفقر وقد قامت من جديد ولكن مصر قادرة على أن تكون دولة واعدة”.

وعلق عمرو موسى على انتخابات الرئاسة المصرية القادمة قائلاً “إن الدستور المصر يحتاج إلى تطبيق لأن الحياة لابد أن تعتمد على تطبيق الدستور وسيادته”، وأشار أنه بدون سيادة القانون واحترامه لن تتقدم جمهورية مصر العربية”.

وأوضح عمرو موسى “يجب تكرار ثقافة الانتخابات في مصر” في إطار رده على سؤال حول عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية حيث أضاف قائلاً “رأيت أن هذا ليس وقتي، وفضلت استقرار الوضع في مصر لأننا تحت تهديد خطير للغاية، الإرهاب والفقر، والبيروقراطية التي تخرب مصر، والتخلف في التعليم والصحة وغير ذلك، والأهم أن نشعر بالأمان داخل مصر والناس تتعامل بأمان، وهذا موجود وكافٍ كنقطة بداية”.

وأكد عمرو موسى أنه يؤمن على ضرورة استمرار الرئيس لفترتين في رئاسة جمهورية مصر العربية غير قابلتين للتجديد حيث أن هذا يعد شيء هام، وكل رئيس يجب أن يتمتع بمدة تكون كافية من أجل تحقيق جميع إنجازاته للدولة المصرية وخصوصاً في ظل الظروف الحالية للدولة المصرية.

وأضاف عمرو موسى قائلاً “الاستقرار أساس مع التحديات الفظيعة، خاصة تحدي الـ100 مليون نسمة، فكلها مسائل تحتاج لإعداد وبحث واستعداد، وعلينا الانتباه، وأرى ضرورة متابعة كل شيء، ورأيي أشكله بالاطلاع على كل شيء يتم تشكيله على أساس قوي للغاية داخلياً وخارجياً من خلال وسائل الإعلام العالمية، ومحاربة الإرهاب يعد شيء هام، ورأينا ما حدث في ليبيا، واليمن، وسوريا، والعرق ، وكان متوقعا بدرجة أخرى، والأمور أديرت في المنطقة إدارة سيئة، وأعتقد أن ما حدث سببه إهمال كبير من جانبنا، إضافة إلى الخطط الخارجية”.

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