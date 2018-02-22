أول تعليق لرئيس الوزراء المصري بشأن حساسية التعامل مع إسرائيل

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تابع موقع مصر 365 ما يدور في رئاسة الجمهورية حول خبر استيراد الغاز من اسرائيل حيث تحدث رئيس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” حول ملف التعامل مع الدولة الإسرائيلية ، وقال” إذا كان لدينا حساسية من الأمر، فإن آخرون سوف يأخذون الدور الهام، وأن مصر تمتلك دور محوري في الطاقة وهذا يعتبر من أهم العناصر الأساسية.

كما أكد خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين، مؤكداً أن مصر لا تستورد غاز من إسرائيل، لأن مصر ليست بحاجة إلى هذا الأمر، وإنما تستورده لتستفيد به في العديد من مشروعات التنمية الإقتصادية.

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وتحدث “إسماعيل” حول ملف الإقتصاد والدعم وأكد أنه في أوائل شهر مارس القادم سوف تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية والتي تخص قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى البدء في توصيل الغاز إلى ما يقرب من مليون و350 ألف وحدة سكنية، كما أشار أن توصيل الغاز في جميع محافظات مصر هو أمر قد يواجه معوقات كثيرة من أهمها الكثافة السكانية.

كما أكد أيضاً على تنفيذ خطط ممنهجة لترشيد المياه وأيضاً تطهير الترع، بالإضافة إلى استخدام التقاوي و المصاطب الزراعية في استخدام المياه، وأيضاً مشروع تحلية مياه الصرف الصحي وحفر ما يقرب من 1000 بئر حتى هذا الوقت الحالى.

وحول ملف تأمينات العمالة الغير منتظمة والحرة، أكد أنه سوف يتم الإعلان عن المرحلة الأولى له في خلال 10 أيام فقط، وأن وزارة التموين لم تنهني حتى الآن من تنقية بطاقات التموين.

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كما أشار أن معدلات التضخم بدأت في الانحسار لتسجل 17%، وهذا تحت وجود زيادة في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة الدعم للبطاقات التموينية، مؤكداً أن أن الموازنة العامة الجديدة مبشرة بالأمل وأنها سوف تعرض على البرلمان قبل بداية شهر مارس القادم.

وأكد في نهاية اجتماعه أن هناك صندوق من شأنه إدارة أصول الدولة الغير مستغلة، مؤكداً على أنه سوف يتم استغلال الأراضي ومباني الوزارات من بعد أن يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية، وأن العاصمة الإدارية متاحة لجميع فئات الشعب المصري، وعلي من يريد أن ينقل إليها من الموظفين ليس عليه سوى أن يتقدم بطلب انتقال، وعن التعيينات في الجهاز الإداري في الدولة أكد على أنه لم يتم تعيين أحد إلا وفقاً للتخصصات المعلن عنها، وسوف يتم إعادة تدريب العاملين الحاليين حتي يؤدوا وظائفهم بشكل أفضل.