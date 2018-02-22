الجيش المصري: استشهاد 7 جنود واصابة 6 اخرين في الحرب ضد الإرهاب

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اعلن الجيش المصري اليوم الخميس ان عدد الجنود الذين استشهدوا في الحرب ضد الإرهاب وصل إلى 7 جنود، وايضا تم مقتل 71 ارهابيا وذلك منذ يوم 9 فبراير موعد بدء العملية العسكرية الجارية في شمال ووسط سيناء لمواجهة الجماعات الجهادية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي في مؤتمر صحافي “نتيجة المعارك البطولية لقواتنا المسلحة في مناطق العمليات قتل سبعة مسلحين وجرح ستة اخرون خلال غارة على معاقل ارهابية”، وعرض الرفاعي ملخصا لنتائج العملية العسكرية “سيناء 2018″، مشيرا إلى أنه “تم القضاء على 71 فردا تكفيري واعتقال خمسة آخرين”.

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وأضاف المتحدث أن الجيش اعتقل أيضا “ما مجموعه 1852 فردا بين عناصر إجرامية وإجرامية أو يشتبه في أنهم يدعمون عناصر تكفيري، وأطلق سراح عدد كبير منهم بعد اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وأثبت عدم تورطهم في أي قضية “.

وفي أواخر الشهر الماضي، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المرجح أن يفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 26 مارس، رئيس أركان القوات المسلحة بإعادة الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، باستخدام “كل القوة الغاشمة”، وجاء القرار بعد ايام من هجوم على مسجد الروضة شمال سيناء اسفر عن مصرع اكثر من 300 شخص ولم تعلن احد مسؤوليتها.

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