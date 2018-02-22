الوطنية للانتخابات: السيسي رمزه الانتخابي النجمة وموسى رمزه الطائر

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الهيئة الوطنية للانتخابات” اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 في بيان صادر عنها أن رئيس جمهورية مصر العربية قد وقع اختياره على رمز “النجمة” رمزاً له في انتخابات رئاسة الدولة المصرية لعام 2018.

وقد أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرشح الثاني لانتخابات رئاسة الدولة المصرية لعام 2018 “موسى مصطفى موسى” وهو رئيس حزب الغد قد وقع اختياره على رمز “الطائرة” لخوض السباق الانتخابات القادم المزمع إقامتها خلال شهر مارس القادم.

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