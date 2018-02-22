“المهندسين” نفت أن يكون “موسى مصطفى” قد تقدم بطلب للقيد بجداول النقابة

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تابع موقع مصر 365 إعلان نقابة المهندسين عن نفيها أن يكون المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى” قد تقدم بقيد في جداول النقابة، على الرغم من اعتماد شهادته التعليمية التي حصل عليها من خارج جمهورية مصر العربية من جانب “المجلس الأعلى للجامعات المصرية”.

وأعلن الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس “محمد خضر” قائلاً “موسى مصطفى موسى ليس مقيداً بنقابة المهندسين المصرية، ولكن هذا لا ينفي صفته بأنه مهندس بسبب حصوله على شهادة تعليمية تفيد تخرجه من خارج الدولة المصرية”.

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وأضاف “محمد خضر “لا يعني نقابة المهندسين هو المهندس المقيد لديها، ولا يمكن لنقابة المهندسين أن تؤيد مرشحاً في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، ولكن يحق لكل فرد من أفراد نقابة المهندسين بمجلسها أن يعبر عن موقفه ولكن دون استخدام النقابة في ذلك الأمر”.

وأعلن أمين عام مساعد نقابة المهندسين المهندس “عبدالكريم آدم” قائلاً “موسى مصطفى موسى لم يتقدم بأوراقه للقيد بنقابة المهندسين، وليس مدرجاً بلجنة القيد بالنقابة، وبالتالي فهو ليس عضواً فيها”.

وكان موسى مصطفى موسى قد أعلن في وقت سابق أنه قد حصل على “شهادة الهندسة المعمارية” من قبل “جامعة السوربون” بالدولة الفرنسية إلا أن المحامي “طارق العوضي” قد قام برفع دعوى قضائية ضده يطالب فيها بإصدار قرار بوقفه من قبل “الهيئة الوطنية للانتخابات” وعدم الإعلان عن اسمه ضمن كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018.

وقد أمرت “الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري” مساء أمس تحت رئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار “أحمد أبو العزم” برفض الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي بسبب رفعه من غير ذوي الصفة، وإلزامه بالمصروفات.

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