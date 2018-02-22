طرابية: خيري رمضان تلقى تحذير شديد اللهجة من قبل الجهات الأمنية

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تابع موقع مصر 365 إعلان الكاتب الصحفي “محمد طرابية” قائلاً “تلقى الإعلامي خيري رمضان تحذير شديد اللهجة من أحد الجهات الأمنية” رداً على محتوى ما تم تقديمه يوم الأحد السابق في برنامجه “مصر النهاردة” والذي يتم بثه عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري.

وقد أعلنت “جمعية زوجات ضباط الشرطة” عن استنكارها الشديد لما قام الإعلامي خيري رمضان في بثه عبر حديثه مع أحد السيدات التي أعلنها أنها زوجة عقيد شرطة في الخدمة، وأنها لا تجد ما يكفيها من الأموال هي زوجها لتوفير حياة معيشية كريمة، وأضافت أنها تفكر في العمل “كخادمة” حيث علمت أن الخادمة تتحصل على مبلغ 120 جنيه يومياً.

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وأعلنت جمعية زوجات ضباط الشرطة في بيان صادر عنها اليوم “إن ما قام به الإعلامي خيري رمضان ما هو إلا نوع من أنواع تحقير مهنة من أقدس المهن، مهنة يضحى رجالها بالغالي والنفيس ولا يألون جهداً في سبيل الزود عن وطنهم والأمثلة كثيرة وكثيرة في بطولات هؤلاء الأبطال”.

وقد طالبت الجمعية بمقاطعة برنامج “مصر النهاردة” إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب مع الإعلامي خيري رمضان من قبل إدارة التليفزيون المصري، وأضاف محمد طرابية في مقال تم نشره اليوم له تحت عنوان “التليفزيون المصري حكاوي وبلاوي” أنه قد تزامن نشره مع بيان جمعية زوجات ضباط الشرطة.

وقد أعلن محمد طرابية أن الإعلامي “خيري رمضان” قد تلقى تحذير شديد اللهجة من أحد الجهات الأمنية الرفيعة المستوى، حيث طالبته الجهات الأمنية البارزة البعد عن الافتكاسات والتفلسف والتي تؤدي إلى وقوع الأزمات كما وقع بالفعل من إهانة زوجات ضباط الشرطة في الوقت الذي يحارب فيه ضباط الشرطة إلى جانب رجال القوات المسلحة من أجل تطهير محافظة سيناء من العناصر الإرهابية.

وقد أعلنت القيادة الأمنية بحسب ما أعلن “محمد طرابية” أن الإعلامي خيري رمضان قد وعد القيادة الأمنية بالعمل على تصحيح الخطأ عن طريق إصدار بيان اعتذار عن تلك الواقعة التي سوف يتم إذاعتها مساء غد السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.

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