القوات المسلحة تحذر أسر الشهداء من الانسياق وراء هذه الفئة

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قامت القوات المسلحة المصرية بمناشدة أسر شهداء القوات المسلحة وأيضاً أسر شهداء الشرطة المدنية بعدم الإلتفات والانسياق إلى الادعاءات من بعض الأشخاص الذين ينتحلون عملهم بقطاع القوات المسلحة أو بعض من مؤسسات الدولة المصرية، وقيام هؤلاء الأفراد بالنصب على أسر الشهداء والنصب عليهم، ويتقاضون مبالغ مالية مقابل تخصيص وحدات سكنية لهم، وإقناع أسر الشهداء أن هذه الوحدات السكنية هي تكريم لهم من الدولة.

كما أشادت القوات المسلحة في بيان لها، عدم الانسياق إلى مثل هذه الادعاءات، واللجوء إلى الجهات المختصة سواء أكانت من القوات المسلحة أو الشرطة المصرية للإبلاغ عن مثل هؤلاء المجرمين.

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