وزارة التخطيط تعلن عن مشروع جرد أصول الدولة

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نظام جرد أصول الدولة، وهو أحد المشاريع التي أنجزتها الوزارة، وقالت الوزارة فى بيان لها يوم الخميس ان عددا كبيرا من هذه الاصول قد وصل الى حوالى 4 الاف قطعة بالتنسيق مع السكرتارية الفنية لجرد بقية الاصول لاستكمال وتحديث هذه البيانات وتحديد افضل الطرق لاستثمار هذه الاصول.

وتستند خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة إلى عدد من النقاط الرئيسية: المراجعة الدورية للبيانات وتحديثها وفقا لقاعدة بيانات مركزية حديثة ومأمونة، وتقديم الدعم التقني إلى سلطات الدولة من أجل رفع نوعية التسجيل، واقتراح آلية مقترحة لكل مجموعة من الأصول.

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