القوات المسلحة تتصدى لهجوم ولاية سيناء الإرهابي على الكتيبة 101

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قام عدد من العناصر المسلحة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بشن هجوم على أحد المواقع العسكرية الهامة في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، وذلك وفقا لمصدر أمني هناك.

وقال المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي للهجوم الذي قام به أربعة مسلحين على مقر الكتيبة 101، والتي يوجد بها مقر قيادة العملية الشاملة “سيناء 2018” والتي بدأتها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة في وقت سابق من الشهر الجارى بهدف مكافحة الإرهاب.

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وفى بيان لها أعلنت جماعة “ولاية سيناء”، أحد أفرع تنظيم الدولة الإسلامية، استهداف “مركز قيادة العمليات في سيناء”.

وأضافت الجماعة فى البيان أن أربعة أفراد من عناصرها تم تصفيتهم بعد استهدافهم “الكتيبة التابعة لسلاح حرس الحدود لمدينة العريش بأسلحة خفيفة وأحزمة ناسفة”، وتابعت أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد القوات المسلحة.

جاء ذلك فى الوقت الذى قال فيه المصدر الأمني أن الهجوم تسبب فى إصابة عدد من الجنود، ولم يدلي بأية تفاصيل أخرى .

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من إعلان القوات المسلحة مقتل 71 شخصا من العناصر التكفيرية وإلقاء القبض على خمسة آخرين، واستشهاد 7 من أفراد الجيش وإصابة 6 آخرون منذ أن بدأت العملية العسكرية .

وكانت قد أعلنت السلطات في التاسع من فبراير الحالى بدء عملية موسعة في شمال ووسط سيناء، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف القضاء على الجماعات الإرهابية التى تختبئ هناك.

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