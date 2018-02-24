تعرف على المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج لعام 2018

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أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة من المواطنين الذين فازوا بقرعة الحج لعام 2018، وتشمل هذه المستندات الآتي:

جواز سفر دولي مميكن للفائز، وللمرافق “إن وجد” وأن لا تقل مدة صلاحيته عن سنة، كما أكدت وزارة الداخلية على أنه سوف يتم رفض جواز السفر المجدد من الداخل، وهذا بسبب عدم قبول بيانات المواطن عند الإدراج بنظام المسار الإلكتروني، على أن يراعي أن يُسلم جواز السفر الدولي المميكن بواسطة الحاج الفائز بشخصه عند تسديد تكاليف الحج منه.

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وفي حالة عدم وجود جواز سفر للحاج الفائز، ف تقوم المديرية بإخطار الادارة العامة للشؤون الإدارية بهذا الأمر، ولكن قبل أن يتم تحصيل مصاريف الحج منه لعمل الإجراءات اللازمة، ويجب إرفاق جواز سفر المِحرم ب جواز سفر السيدة المرافقة له.

وإرفاق 2 صورة حديثة مقاس “4*6” بخلفية بيضاء، مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز، إرفاق البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيمات الآتية “اللقاح الرباعي 135 ACYW، الإنفلونزا الموسمية، والحمى المخية الشوكية” بجانب التطعيمات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة.

وإحضار صحيفة جنائية مميكنة، وبيان موقف التجنيد، للفائزين بالقرعة والمرافقين إن وجدوا في سن التجنيد، أما الفائزين بالقرعة من مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بشهادة الموقف من التجنيد، وأيضاً موافقات السفر للأشخاص الذين يتطلب سفرهم على إذن موافقة من جهة العمل الخاصة بهم.

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