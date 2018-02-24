التموين: المقررات التموينية في سيناء تكفي لمدة 4 أشهر

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير علي مصلحي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه تم إصدار قرار لمديرية المقررات في شمال سيناء بتسليم دورات التموين يدويا، وعدم الاعتماد على الآلات الخاصة، وصرح أن المقررات في سيناء تكفي لمدة 4 أشهر.

وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة توقف الاتصالات في شمال سيناء بسبب العمليات العسكرية لإزالة الإرهاب من سيناء مشيرا إلى أن ما يحدث في شمال سيناء من عمليات إرهابية لا يتطابق مع أي دين أو مع أي معايير بشرية ، وما يقوم به القوات المسلحة والشرطة عبارة عن حرب من أجل عودة بقعة عزيزي من الوطن.

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يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 80 ألف بطاقة، يستفيد منها حوالي 321 ألفا و 830 مواطنا مرتبطين ب 130 محل بقالة.

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