محافظ شمال سيناء: لا اريد الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية في سيناء حتى لا أخدم الجماعات الإرهابية

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أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن ما يحدث في مصر وخصوصا شبه جزيرة سيناء هو هدف وخطة عالمية للإطاحة بالدولة المصرية، وأضاف قائلا إن مصر محمية من قبل شعبها وقواتها المسلحة، وحث المواطنين في نهاية كلامه قائلا “يجب أن نحافظ على كل شبر من أرض مصر”.

وقال حرحور في مؤتمر صحافي تم عقده في وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه لا يريد الدخول في تفاصيل العملية العسكرية في شمال سيناء حتى لا يخدم الجماعات الإرهابية من خلال المعلومات الذي يمكن أن يصرح بها.

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