قوات الأمن تلقى القبض على إثنين من عصابة “تجارة الأعضاء”

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قالت وزارة الداخلية إنها قامت بإلقاء القبض على شخصين، أحدهما يتجنس بجنسية عربية، للاشتباه فى عملهم بتجارة الأعضاء البشرية .

وفى بيانها الصادر قالت وزارة الداخلية أن المشتبه بهما متورطان “بجلب رعايا من إحدى الدول العربية كونهم راغبين في بيع وشراء الأعضاء البشرية من مصر بمقابل مادي”.

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وأكد البيان أن القبض على المشتبه بهما جاء فى إطار تكثيف جهود الوزارة للتصدي لنشاط الإتجار بالبشر ومعرفة العاملين فى تجارة الأعضاء البشرية”.

وكشفت تحريات إدارة “الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر” بوزارة الداخلية أن الشخصين المقبوض عليهما يعملان من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي لجلب مواطنين لبيع أعضائهم البشرية للأجانب فى مقابل مبالغ مالية كبيرة، بهدف الحصول على عمولات مالية مقابل الوساطة .

واستطاعت قوات الأمن إلقاء القبض على أحد المشتبه بهما وبصحبته ثلاثة أفراد يحملون جنسية إحدى الدول العربية وعثر بحوزتهم على مجموعة من المستندات والأشعة التى أكدت صحة ما توصلت له التحريات .

وأكدت التحريات أن المتهمين الاثنين قاما بشراء الكُلى من أصحابها مقابل ثمانية آلاف دولار، ثم يبيعها بمبلغ إحدى عشر ألف دولار واقتسام الفارق من عملية البيع والشراء بينهما.

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