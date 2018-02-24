مصطفى موسى: لا اختلف مع السيسي لكن المنافسة لصالح مصر

Advertisements

قال موسى مصطفى موسى المرشح للرئاسة إنه لا يختلف مع رئيس السيسي فكريا أو مبدئيا لأنه كان مؤيدا لثورة 30 يونيو معه، مؤكدا أن المنافسة بينه وبين السيسي من أجل الدولة المصرية.

وقال في مقابلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” انه لا يعتزم التخلي عن المنافسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا انه يعتزم انفاق نحو 20 مليون جنيه على حملته من اموال شركاته.

Advertisements

إقرأ ايضا محافظ شمال سيناء: لا اريد الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية في سيناء حتى لا أخدم الجماعات الإرهابية