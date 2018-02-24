مصطفى موسى: لا اختلف مع السيسي لكن المنافسة لصالح مصر

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مصطفى موسى: لا اختلف مع السيسي لكن المنافسة لصالح مصر
موسى مصطفى مصطفى

قال موسى مصطفى موسى المرشح للرئاسة إنه لا يختلف مع رئيس السيسي فكريا أو مبدئيا لأنه كان مؤيدا لثورة 30 يونيو معه، مؤكدا أن المنافسة بينه وبين السيسي من أجل الدولة المصرية.

وقال في مقابلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” انه لا يعتزم التخلي عن المنافسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا انه يعتزم انفاق نحو 20 مليون جنيه على حملته من اموال شركاته.

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