“تحيا مصر” تنفي فرض رسوم 1000 جنيه لصالحها على كل معتمر مصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها صندوق تحيا مصر حيث نفى ما يتم ترديده من أنباء بشأن فرض رسوم على كل معتمر مصري لصالح الصندوق تقدر بحوالي ألف جنيه مصري.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر “إبراهيم كرم” قائلاً “لا صحة لما يتردد من أنباء عن فرض الصندوق رسوم لصالحه على كل معتمر مصري”، وعلق قائلاً “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

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وأضاف أن صندوق تحيا مصر يعد صندوق تكافلي يقبل التبرعات من القادرين في الدولة المصرية بمحض إرادتهم التامة دون ممارسة أي ضغوط عليهم من أجد تبعاً للأهداف النبيلة التي من أجلها تم إقامة الصندوق.

ويجدر هنا الإشارة أن العديد من الشائعات قد تم تداولها مساء أمس الموافق يوم السبت الرابع والعشرين من فبراير الجاري على مدار اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تم تداول تلك الأخبار على بعض من الصحف والتي أعلنت عن فرض رسوم إضافية على كل معتمر مصري تقدر بحوالي ألف جنيه مصري رسوم سوف يتم توجيهها لصالح صندوق ” تحيا مصر” وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين المعتمرين حول هذا الشأن.

وقد أعلن “صندوق تحيا مصر” ان هناك محاولات خبيثة تستهدف تشوية الهدف السامي النبيل الذي من أجله تم إقامة الصندوق إلى جانب تشوية الأهداف النبيلة السامية التي تحكم آليات العمل في الصندوق من ناحية وبين علاقة الصندوق مع المتبرعين من جهة أخرى حسب البيان الصادر عن الصندوق.

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