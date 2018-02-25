حملة الرئيس “كلنا معاك من أجل مصر” تنظيم العديد من المؤتمرات في محافظات مصر

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تابع موقع مصر 365 قيام الحملة الوطنية لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تحت عنوان “كلنا معاك من أجل مصر” العديد من المؤتمرات الشعبية الجماهيرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ليتم فيها العمل على استعراض إنجازات رئيس الجمهورية في مختلف المجالات خلال فترة رئاسة الأولى.

وقد قامت حملة الرئيس بدعوة المواطنين إلى النزول للمشاركة في عمليات التصويت خلال انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة المقرر إقامتها في شهر مارس القادم من أجل العمل على توصيل رسالة إلى جميع أنحاء العالم على قدرة الشعب المصري على دعم السيد الرئيس إلى جانب الحفاظ على استقرار الدولة المصرية والعبور إلى مستقبل مشرق.

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وقام الحملة بتنظيم مؤتمر في محافظة القاهرة وبالتحديد في مركز شباب سرايا القبة وقد حضر فعاليات المؤتمر ألف وخمسمائة شخص، إلى جانب عقد مؤتمرين بمحافظة القليوبية والتحديد في مركز شباب الخانكة إلى جانب إقامة مؤتمر في مركز شباب كفر شكر وقد حضر ما يقارب من ألفين ومائتين وخمسين شخص.

وقد قامت حملة الرئيس الانتخابية بتنظيم مؤتمر سياسي له في محافظة الدقهلية في مدينة الكردي بحضور ما يقارب من مائتين شخص إلى جانب حضور عدد من أعضاء البرلمان المصري وعدد من الشخصيات العامة في المجتمع المصري ومن أهم وزير التعليم العالي الأسبق “السيد عبدالخالق” إلى جانب محافظ الدقهلية الأسبق االلواء “سمير سلام”.

وقد قامت حملة الرئيس بتنظيم ماراثون رياضي بمحافظة الغربية وقد جاء تنظيم الماراثون بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية بمحافظة الغربية وقد شارك في الماراثون الرياضي ما يقارب من خمسمائة فتاة وشاب، وانطلق الماراثون من مقر ديوان محافظة الغربية وصولاً إلى “استاد طنطا الرياضي” بحضور بعض من القيادات التنفيذية ومحافظ الأقليم.

وقد تم تنظيم مؤتمر انتخابي حاشد أيضا لحملة الرئيس بمحافظة المنوفية وبالتحديد في مدينة قويسنا بحضور ما يقارب من سبعة آلاف شخص، وقد حضر فعاليات المؤتمر الانتخابي عدد من الشخصيات العامة ومنهم الإعلامي الكبير “عزمي مجاهد”، والفنانة المشهورة عفاف شعيب، إلى جانب حضور البرلماني محمد أبو حامد، ورجل الأعمال الشهير “محمد الجارحي” إلى جانب حضور رئيس حزب الوفد “الدكتورالسيد البدوي” وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.

أما في محافظة كفر الشيخ فقد تم تنظيم مؤتمر في مدينة فوة بحضور ستمائة شخص في محافظة البحيرة وبالتحديد في مدينة شبراخيت بحضور أربعة آلاف شخص، وقد تم تنظيم الحملة الوطنية للمؤتمر الحاشد في مدينة بورسعيد بحضور خمسمائة شخص، كما قامت محافظة الفيوم بالعمل على تنظيم مؤتمر بالتعاون مع “المجلس القويم لشؤون القبائل العربية المصرية”.

وقد قامت حملة الرئيس بعقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية في مدينة بني مزار التابعة لمحافظة المنيا، وفي مركز دير مواس إلى جانب إقامة مؤتمر في منطقة مركز أبو قرصاص حضرهم حوالي سبعة آلاف مواطن مصري.

إلى جانب تنظيم ثلاث مؤتمرات في محافظة بني سويف المصرية بحضور ما يقارب من ثلاثة آلاف مواطن مصري، إلى جانب تنظيم مؤتمر انتخابي في محافظة قناة وبالتحديد في مركز القوس بحضور سبعمائة شخص، أما في محافظة سوهاج فقد تم تنظيم خمس مؤتمرات بحضور ألفين وخمسمائة مواطن.

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