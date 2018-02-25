ناجي شهود: السيسي يذكرني بالسادات

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أشاد رئيس أركان حرب ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث افتتح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومتابعة جهود العملية العسكرية الشاملة في سيناء، مشيرا إلى أن زيارة السيسي إلى سيناء في زي عسكري تذكره بزيارات الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال خلال اتصال هاتفي مع برنامج “دفتر احوال” الذي يذاع على قناة “العاصمة” الفضائية أن التواصل عنصر رئيسي في القوات المسلحة، وتعمل القوات حاليا على تطهير المنطقة من كيانات إرهابية وإعدادها للمرحلة التالية من التنمية.

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وقال مستشار اكاديمية ناصر العسكرية ان “الامن القومي هو تأمين الشعب المصري من الجوع والخوف وتنظيف سيناء لبدء عملية اعادة الاعمار”، واضاف قائلا “إن متابعة السيسي لجهود القوات المسلحة ترفع معنويات الجنود”.

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