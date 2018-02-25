عماد الدين أديب: مصر لن تتنازل عن شبر في سيناء

منذ 2 ساعتين أخبار مصر
عماد الدين أديب: مصر لن تتنازل عن شبر في سيناء
عماد الدين أديب

قال الإعلامي عماد الدين اديب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المنطقة الشرقية من القناة وذلك بصفته قائد عام للقوات المسلحة ومقاتلا مثل جميع الجنود والضباط، وقال أديب في مقابلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” الفضائية، أن الجيش يمشط سيناء “متر متر” في مسح شامل.

وأشار إلى أن ما تفعله مصر في سيناء ليس سلوك دولة تعتزم تمرير ما يسمى ب “صفقة القرن”، مؤكدا أن الجهد العسكري والإنفاق الذي أنفق في سيناء يؤكد أنه لا يوجد تنازل في أي جزء من الوطن في ما يسمى ب “صفقة القرن”، واضاف “علينا ان نعلم ان هذه حالة من قادتها لن يتغلبوا عليها”.

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