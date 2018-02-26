النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال “عبد المنعم أبو الفتوح” و 15 آخرين

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أصدر النائب العام قراره يوم أمس الأحد، بالتحفظ على أموال “عبدالمنعم أبو الفتوح”، رئيس حزب مصر القوية، و15 شخصاً آخرين بعد مرور عدة أيام من الحكم القضائي الذي يمنعهم من التصرف في أموالهم إثر حكم بإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وقال البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنه قرر “التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح القيادى السابق والمنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن تم إدراجها على قوائم الإرهابيين”.

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وتابع البيان أن “هذا القرار جاء في ظل ما توصلت إليه التحقيقات من استخدامهم لأموالهم فى ممارسة الأنشطة الإرهابية”.

ونفى “أبو الفتوح” أي علاقة له بالأنشطة الإرهابية أو بتمويلها من قريب أو من بعيد، ووفقاً لقرار النائب العام، فإن القرار جاء تنفيذاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 .

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من قبل حزب “مصر القوية” أو من عائلة “أبو الفتوح” فيما يتعلق بقرار التحفظ على أمواله.

وكان قد تم إدراج “أبو الفتوح”،والذى يبلغ من العمر 66 عاما، والـ 15 الآخرين ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من قبل القضاء المصرى فى وقت سابق .

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض خلال الأسبوع الماضي، على ستة أشخاص وصفتهم بأنهم “عناصر إرهابية” في أحد المزارع بمنطقة وادى النطرون، قالت إنها ملك لأبو الفتوح.

وقالت قوات الأمن أن المقبوض عليهم كان بحوزتهم بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش وسيارة نصف نقل ثبت أنها مملوكة لأحد أعضاء جماعة الإخوان.

وقالت الوزارة أنها تلقت معلومات تثبت ” أن المسؤولين عن إيواء هذه العناصر تلقوا توجيهات من القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح”.

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