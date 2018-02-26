حجازي يتعهد بتطهير سيناء ويستأذن السيسي في المزيد من الوقت

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قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي بتجديد تعهده بتطهير سيناء من الإرهاب كجزء من استكمال العملية الشاملة، وصرح حجازي، في حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراضه للتطورات في العملية الشاملة في مقر قيادة سيناء قيادة الجيش شرق قناة السويس، وقال إن القوات المسلحة والشرطة، يجددون العهد للقيام بكل المطلوب من أجل تقدم الأمة والسلامة الإقليمية، وذلك تحت شعار النصر أو الاستشهاد

ودعا حجازي، إلى مزيد من الوقت في مهلة الثلاثة أشهر التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحديدها من أجل إنهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، واضاف ان “القوات المسلحة استطاعت أن تكتشف عدد العناصر الارهابية من خلال المعدات الهندسية والاجهزة المتفجرة في مناطق الانتشار في سيناء وانتشار العناصر الارهابية في خضم التجمعات السكنية”، وأضاف قائلا للرئيس عبد الفتاح السيسي”إنني أستأذن سيادتك لاعطاء القوات المسلحة أكثر من ثلاثة اشهر لاستكمال عملية التطهير الشاملة في سيناء”.

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