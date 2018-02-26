الضرائب المصرية تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني للضرائب

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قامت مصلحة الضرائب المصرية بإصدار خدمة التسجيل الإلكتروني من أجل تفعيل حساب البوابة للخدمات الضريبية، عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية واتباع التعليمات على الموقع.

وبعد أن يتم التسجيل في الموقع، يذهب دافعي الضرائب إلى مكتب الضرائب للقاء الموظف المعني والتوقيع على شكل شروط الخدمة، ويقوم الموظف يتنشيط حساب العميل، ويعتبر التوقيع عقدا مع مصلحة الضرائب لتفعيل الخدمة.

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