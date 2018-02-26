السيسي يوضح سر غضبه بسبب عدم تقدير عمل القوات المسلحة

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شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء القوات المسلحة وأعضاء وزارة الداخلية والحكومة على جهودهم في العملية الشاملة في سيناء 2018، والتي تهدف إلى مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية.

وكشف السيسي في كلمته خلال استعراض نتائج العملية الشاملة “سيناء 2018” في مقر قيادة شرق قناة لمكافحة الإرهاب، سبب غضبه قائلا: بالطبع غضبان، لأن المصريين لا يعرفون حجم العمل الذي يجري في سيناء ولا يظهر إلا جزء صغير منه، ولكن الدولة المصرية بأكملها مليئة بهذا الحجم من العمل، ولن اسمح لأحد أن يخرب هذه الأعمال.

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وأشار السيسي إلى أن “الحرب الشاملة ضد الإرهاب، مصحوبة بحرب البناء والتعمير والتنمية، من الضروري أن تغضب جميع المصريين وذلك في خلال أي محاولة للتخريب تهدف إلى انتشار الفوضى في مصر.

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد قيادة قوات مكافحة الإرهاب في شرق قناة بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل واللواء صدقي صبحي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج العسكري اللواء محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الفروع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

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