الرئيس السيسي يمهل القوات المسلحة 4 سنوات حتى تنهي تنمية سيناء

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوات المسلحة، ضرورة الانتهاء من مشروع تنمية سيناء في عام 2022.

كما أشار السيسي أثناء حضوره استعراض نتائج العملية الشاملة “سيناء 2018″، وذلك بمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب قائلاً: ” محتاج نتكاتف كلنا، ومن الضروري أن يتم الانتهاء من مشروع سيناء عام 2022″.

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كما طالب الرئيس من جميع الشعب المصري المشاركة الجادة في مشروع تعمير سيناء، قائلاً: أنا بقول للمصريين الدفاع عن البلد وأيضاً الحفاظ عليها، وأنا عارف إنهم ح يفهموني و يساعدوني، أنا محتاج أموال و لازم نتكاتف كلنا سواء جيش أو شرطة أو شعب ورجال أعمال وبنوك، وده نداء وطني، وأستعين بالله ثم المصريين الشرفاء، لإن الموضوع دة أمن قومي حقيقي، وإحنا قفونا على كل السنوات التي تم تجاوز تعمير سيناء فيها، ومحتاجين خلال 4 سنوات ننتهي من المشروع دة”.

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كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الموحدة، وحضر هذا الإفتتاح المهندس “شريف إسماعيل” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق “صدقي صبحي”، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق “محمد فريد”، ولفيف من الوزراء والمحافظين، وعدد من قادة القوات المسلحة.