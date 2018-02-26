برلماني يطالب من يريد تكرار العمرة التبرع بقيمتها لصالح المشروعات القومية

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تابع موقع مصر 365 مطالبة عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري الدكتور “محمد عبده” من جميع المواطنين في الدولة المصرية الذين يريدون تكرار أداء مناسك العمرة بأن يتبرعوا بقيمة رحلة العمرة أو بنصف قيمتها على الأقل صالح المشروعات القومية في الدولة المصرية.

وأوضح النائب أن جزاء ذلك الثواب سوف يكون مثل ثواب أداء مناسك العمرة وأكثر، وأضاف أن اقتصاد جمهورية مصر العربية يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة تعد حرجة وهامة وتتطلب توفير العملة الصعبة للدولة وليس إنفاقها على رحلات العمرة.

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وأكد النائب على ضرورة تأييد قرار “وزارة السياحة المصرية” بفرض رسوم على من يريد تكرار رحلة العمرة، وأضاف قائلاً “أرى من الطبيعي أن يكون من حق أي مواطن مصري القيام برحلة العمرة مرة واحدة خلال خمس سنوات، وأنه في حال تكرارها خلال الفترة يكون عليه دفع رسوم إضافية”.

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