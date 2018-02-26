الكاتب: مصر تحت خط “الفقر المائي” ولابد من مواجهة التحديات بالطرق الصحيحة

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تابع موقع مصر 365 إعلان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة واستاذ إحصاءات الغابات الدكتور “هاني الكاتب” إن نسبة 86 في المئة من المياه في جمهورية مصر العربية يتم استهلاكها في الزراعة، وتعد هذه الكمية ضخمة جداَّ في ظل زيادات معدلات النمو السكاني في الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية خلال الوقت الحالي تعاني من “الفقر المائي” والذي يعد من أكبر المشاكل التي يجب أن يتم أن يبحث فيها عن حلول، وأوضح أن الدولة المصرية تعاني من نقص في المياه، وأكد أن احتياجات الفرد من المياه تبلغ ألف وسبعمائة متر مكعب سنويا من المياه.

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وأوضح الدكتور هاني الكاتب أن نصيب الفرد في الوقت الراهن في الدولة المصرية يبلغ ستمائة متر مكعب فقط، وأعلن عن توقعه بحلول عام 2050 سوف تعاني الدولة المصرية من فقر مائي شديد، وطالب على ضرورة العمل على مواجهة تلك التحديات الحقيقية التي تواجهه الدولة المصرية عن طريق زيادة الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية.

وأكد على أن الدولة المصرية في حاجة ملحة على العمل على زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى ما يقارب من عشرين مليون فدان زراعي، وأكاد أن الدولة المصرية تملك الموارد التي تمكنها من مواجهة تلك التحديات مثل “الموارد البشرية، والصحراء، والشمس، ومياه البحار”.

وأضاف هاني الكاتب قائلاً “الزراعة في جمهورية مصر العربية ليست بالطرق الصحيحة، والتنوع النباتي مازال في بداية الطريق، ويجب البحث عن البدائل الخاصة بالاستدامة”.

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