“شريف إسماعيل” يعقد اجتماع لتقنين أوضاع الكنائس المصرية

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تابع موقع مصر 365 قيام رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بعقد اجتماع منذ وقت قليل من أجل بحث تقنين أوضاع الكنائس لمتابعة تقديم جميع التسهيلات الممكنة من أجل سرعة البت في تقديم الطلبات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بما يعمل على ضمان سرعة الانتهاء في مختلف الإجراءات.

وتم استعراض الموقف الخاص باستكمال خطوات توفيق أوضاع الكنائس المصرية الغير مرخصة في جميع أنحاء الدولة المصرية، كما تم مناقشة اجتماع ما تم اتخاذه من الإجراءات إلى الوقت الراهن في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالعمل على معالجة هذا ملف الكنائس تبعاً للضوابط الموضوعة في هذا الصدد.

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