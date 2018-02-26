عبد العاطي سلمان: الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى

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قال الدكتور عبد العاطي سلمان، الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية، إنه إذا نظرنا إلى متوسط ​​الأسعار العالمية للبدائل المختلفة لتوليد الطاقة، فإن الطاقة النووية هي أرخص مصدر للطاقة مقارنة بالتكنولوجيات الأخرى، وسعر كيلووات ساعة من الطاقة النووية يبلغ متوسطها 3.2 سنتا، وأسعار الكهرباء المنتجة من النفط والغاز، تصل إلى 11.2 – 13.0 سنت / كيلوواط ساعة.

وأضاف سلمان أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في مصر هو تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للطاقة النووية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستدامة والفوائد الاقتصادية وأدنى مستوى للنفايات، وأكد سلمان أن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة مرتفعة جدا بالمقارنة مع الطاقة النووية، في حين أن قدرة مصادر الطاقة المتجددة لا تزال محدودة.

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