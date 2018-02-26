تركيا ترسل قوات خاصة إلى عفرين بالرغم من هدنة الأمم المتحدة

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ارسلت تركيا قوات خاصة الى منطقة عفرين شمال غرب سوريا اليوم الاثنين استعدادا ل “معركة جديدة” في هجومها الذي استمر خمسة اسابيع على وحدات حماية الشعب الكردستاني على الرغم من دعوة الامم المتحدة في وقت سابق من هذا الاسبوع لوقف اطلاق النار في جميع انحاء البلاد، وبدعم من الغارات الجوية التركية، قام مقاتلو المعارضة والقوات التركية المتحالفة معهم بطرد المقاتلين الاكراد من معظم الحدود التركية مع عفرين بعد بدء الهجوم التركى يوم 20 يناير.

وقال نائب رئيس الوزراء التركى بكر بوزداج لتليفزيون ان تى فى “ان دخول القوات الخاصة يأتى استعدادا للمعركة الجديدة التى تقترب”، وذكرت وكالة أنباء دوجان أن قوات الدرك وقوات الشرطة الخاصة قد دخلت عفرين من منطقتين إلى الشمال الغربي وأنها ستشارك في القتال وتحافظ على سيطرة القوات التركية على القرى التي أخذتها، ولا تزال معظم مدن عفرين، بما فيها بلدة عفرين نفسها، تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.

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