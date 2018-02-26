محمد الكومي: كلما اقتربت الانتخابات المصرية كلما زادت المؤامرات

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تابع موقع مصر 365 تعليق عضو البرلمان المصري عن حزب المصريين الأحرار “محمد الكومي” عن تقرير إعلامي قد تم إذاعته عبر “bbc”، ليتم نشره تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”.

وأعلن النائب قائلاً ” إن التقرير الصادر تحت عنوان سحق المعارضة في الدولة المصرية يعد تقرير متناقض ولا يمت للواقع بصلة”، وأكد أن هذا التقرير الإعلامي يعد جزء من المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من الخارج وتقودها نبعض من المنظمات والدول والهدف منها هو تشويه سمعة جمهورية مصر العربية والنيل من الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية.

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وأضاف النائب محمد الكومي أن التوقيت الذي تم فيه عرض تقرير “سحق المعارضة في مصر” يعتبر خير دليل على المؤامرة الخارجية التي يتم ممارستها من قبل الأذرع الإعلامية للدولة التي تحيك المؤامرات ضد الدولة المصرية، ومن ضمنها هيئة الإذاعة البريطانية “bbc”، حيث أن إذاعة الهيئة لهذه التقرير المسيء إلى جمهورية مصر العربية مع قرب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية المقرر في شهر مارس القادم.

وأكد النائب قائلاً “لكما اقتربت الانتخابات المصرية كلما زادت المؤامرات”، طالب من جموع الجماهير المصرية النزول من أجل المشاركة في الانتخابات المصرية وعدم الانصياع لتلك المكائد الملفقة، من أجل دعم القيادة المصرية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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