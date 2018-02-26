مصر تستأنف محادثتها مع روسيا بشأن رجوع الطيران المدني بين البلدين

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ذكرت وكالة الانباء الروسية ان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اعلن اليوم الاثنين ان روسيا ومصر ستستأنفان محادثاتهما حول تفتيش مطارات البحر الاحمر القريبة من منتجعي شرم الشيخ والغردقة في الربيع المقبل بعد استئناف الرحلات الروسية الى القاهرة.

وأوقفت روسيا رحلاتها المدنية إلى مصر في أكتوبر 2015 بعد أن قام مسلحون إسلاميون بتفجير قنبلة على طائرة جوية لشركة متروجت الروسية عندما غادرت منتجع شرم الشيخ السياحي، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، وجميعهم على متنها.

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