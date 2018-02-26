روسيا: سبب تأخر الرحلات بين مصر وروسيا هو فشل الشركات في الاتفاق على الخدمات الإرضية

منذ 2 ساعتين أخبار مصر
روسيا: سبب تأخر الرحلات بين مصر وروسيا هو فشل الشركات في الاتفاق على الخدمات الإرضية
مصر للطيران

ونقل عن وزير النقل مكسيم سوكولوف قوله اليوم الاثنين ان استئناف الرحلات الجوية الى مصر تأخر بسبب فشل شركات الطيران بين البلدين فى الاتفاق على الخدمات الارضية.

وكان سفير مصر لدى روسيا اعلن في وقت سابق من هذا الشهر ان كلا من شركة الطيران الروسية ايروفلوت وشركة الطيران المصرية مصر للطيران تجريان محادثات حول استئناف الرحلات الروسية الى القاهرة، وقد أعرب السفير عن امله في أن يتحقق ذلك في أسرع وقت.

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