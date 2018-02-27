بدء فاعليات مؤتمر التحالف المصري السياسي لتدشين “إدارة جيل”

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منذ قليل بدأت فعاليات مؤتمر التحالف المصري السياسي، الذي ضم 32 حزب سياسي، حتى يدعموا الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، كما حضر المؤتمر أعضاء الأحزاب المشتركة من جميع محافظات الجمهورية.

وأكد “تيسير مطر” والذي يشغل منصب رئيس الحزب الاجتماعي الدستوري الحر، أن جاء الوقت الذي لابد من أن يشارك فيه الشباب في الواجب السياسي والحياة السياسية، وأن “إرادة جيل” تستهدف إنشاء كيان شبابي قوي البنيان يسعى إلى رفعة الوطن، و مشاركة الشباب فى الانتخابات المحلية والنيابية أمر هام جداً، وذلك يتم من خلال التمكين والتدريب بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأضاف “محمد حسن” عضو التحالف، أن حلم جميع الأحزاب في مصر أن نعمل جميعنا على رفع اسم مصر عالياً والعمل على تنمية اقتصاد البلاد، مؤكداً على أنه سوف يتم إنشاء مجلس تنفيذي، يضم عدد كبير من القيادات الموثوق بها، وأن هدفنا الأول والأخير هو التحالف والذي يحمل شعار “إدارة جيل” والذي نستدعي فيه روح يوم 30 يونيو.

وأضاف أيضاً “محمد غنيم” عضو التحالف، أنهم جاءوا هذا المؤتمر ليعلنوا تدشين حملة “إرادة جيل” والتي تضم على عدد كبير من شباب أحزاب التحالف، وأن هذا الكيان سوف يساعد في ضم عدد كبير من الشباب الصاعد في السياسة لاستكمال خريطة التنمية في مصر.

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