عباس شومان: الازهر ليس له علاقة بالسياسة أو بمواقف السياسيين

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صرح وكيل مشيخة الأزهر “عباس شومان” ان الأزهر لن يتوقف عن إعطاء رأيه وإظهار مواقفه التي لها علاقة بشؤون مصر العامة والمنطقة والعالم كله، وإن ما يفعله هو “ليس تدخلا في السياسة بل من صميم واجباته القول للظالم بأنه ظالم”.

وقال شومان في تصريحاته التى أدلى بها على هامش مؤتمر فيينا حول ما يتعلق بأتباع الديانات، بأن تصريحات الأزهر ومواقفه حول الأحداث المحيطة داخل البلاد وخارجها مسألة لا شأن لها بالسياسة، لكنها تتعلق بمصير الناس والقول بأن “هذا الأمر حق وهذا الأمر باطل”.

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وأضاف “شومان” فى كلمته في المؤتمر الذي تم تنظيمه إشراف مركز الملك “عبد الله بن عبد العزيز” العالمي للحوار بين أتباع الديانات، أن الأزهر مؤسسة دينية وليست مؤسسة “سياسية”.

وأكد على أن الأزهر لا يحبذ الحديث فى السياسة ولا المناصب السياسية ولا ينوي الترشح لها ولا يتولاها ولا يتفق أو يتوافق مع مواقف السياسيين، فهو ليس مؤسسة سياسية لكن حين يتعلق الأمر بمصير الناس ونقول هذا حق وهذا باطل، و هذا ليس له علاقة بالسياسة وإن كان سياسة فلا توجد أى أزمة فى ذلك .

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