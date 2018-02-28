مرور القاهرة: إغلاق جزئي بكوبري أكتوبر لإصلاح الفواصل ابتداً من الجمعة

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تابع موقع مصر 365 حصول “شركة المقاولون العرب” على تصريح من أجل استكمال أعمال إصلاح الفواصل المعدنية في كوبري أكتوبر في الاتجاهين وسط حالة من الانتشار المروري ومتابعة حركة السيولة المرورية على مدار أيام العمل.

وأعلنت مصادر أمنية في مرور محافظة القاهرة أن العمل سوف يكون في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق خلال يوم الجمعة القادم، وحتى صباح يوم الأحد القادم إلى تمام الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم إصلاح فواصل أعلى الشهيد في جميع الاتجاهات القادمة من محافظة الجيزة باتجاه المناطق القائمة في شرق محافظة القاهرة على أن يتم إصلاح فاصل أخر ما قبل “بالوصلة المعلقة” القادمة في اتجاه مدينة نصر واتجاه “ميدان رمسيس”، على أن يتم تخصيص الأعمال في حارة مرورية فقط أما باقي الحارات المرورية أعلى الكوبري فسوف يتم تركها لحركة السيارات.

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وأعلنت المصادر الأمنية أن “الإدارة العامة لمرور القاهرة” تعمل على تكثيف الخدمات المرورية اللازمة في محيط الأعمال بكوبري أكتوبر، على أن تقوم شركة المقاولون العرب المنفذ لعمليات الإصلاحات المساعدة الفنية ومنها الإضاءة الكافية والأقماع إلى جانب جميع التجهيزات التي تدل على وجود أعمال صيانة في تلك المنطقة لمواجهة أي كثافات مرورية من المتوقع أن تحدث.

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